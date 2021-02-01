Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов назвал плюс сильных снегопадов, которые в первый месяц его работы в горадминистрации вызвали проблемы с уборкой улиц, и как следствие, критику от горожан. По словам Орлова, большое количество снега способствует хорошей урожайности.
«Много снега — это же хорошо и для урожая. Снег мы уберем, а с урожаем нам жить весь год», — сказал Орлов, отвечая на вопросы журналистов. Также Орлов отметил, что его команде «необходимо донастроить работу коммунальных служб, работу с ГИБДД», и подчеркнул, что вопросы уборки снега — на особом контроле.
Проблема с уборкой снега является главной для новой управленческой команды в мэрии Екатеринбурга с декабря 2020 года: горожане регулярно жаловались на низкое качество очистки от снега проезжих частей и тротуаров и критиковали чиновников. Отвечая на вызов Орлов признал проблему и публично предложил свою программу для ее решения.
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