01 февраля 2021

Мэр Екатеринбурга нашел плюс в сугробах на улицах города. «С урожаем нам жить весь год»

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Орлов и другие кандидаты в мэрии на собеседовании на должность главы Екатеринбурга. Необр
Алексей Орлов спрогнозировал хороший урожай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов назвал плюс сильных снегопадов, которые в первый месяц его работы в горадминистрации вызвали проблемы с уборкой улиц, и как следствие, критику от горожан. По словам Орлова, большое количество снега способствует хорошей урожайности.

«Много снега — это же хорошо и для урожая. Снег мы уберем, а с урожаем нам жить весь год», — сказал Орлов, отвечая на вопросы журналистов. Также Орлов отметил, что его команде «необходимо донастроить работу коммунальных служб, работу с ГИБДД», и подчеркнул, что вопросы уборки снега — на особом контроле.

Проблема с уборкой снега является главной для новой управленческой команды в мэрии Екатеринбурга с декабря 2020 года: горожане регулярно жаловались на низкое качество очистки от снега проезжих частей и тротуаров и критиковали чиновников. Отвечая на вызов Орлов признал проблему и публично предложил свою программу для ее решения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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