«Интерфакс»: прокурор по делу Навального получила личную охрану

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Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, прокурор, прокуратура, государственный советник юстиции 3 класса
Прокурору Екатерине Фроловой была предоставлена личная охрана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Прокурору Екатерине Фроловой, выступающей в качестве обвинителя по уголовным делам в отношении блогера Алексея Навального, предоставлена личная охрана. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Фролова в настоящее время находится под защитой. В частности, ей предоставлена личная охрана», — приводит «Интерфакс» информацию, полученную из собственных источников.

Агентство сообщает, что охрана была приставлена к Фроловой еще до заседания по замене Навальному условного срока на реальный. Кроме того, прокурор также появилась в окружении охраны на заседании по другому уголовному делу в отношении блогера о клевете на ветерана ВОВ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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