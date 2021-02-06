«Интерфакс»: прокурор по делу Навального получила личную охрану

Прокурору Екатерине Фроловой, выступающей в качестве обвинителя по уголовным делам в отношении блогера Алексея Навального, предоставлена личная охрана. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.
«Фролова в настоящее время находится под защитой. В частности, ей предоставлена личная охрана», — приводит «Интерфакс» информацию, полученную из собственных источников.
Агентство сообщает, что охрана была приставлена к Фроловой еще до заседания по замене Навальному условного срока на реальный. Кроме того, прокурор также появилась в окружении охраны на заседании по другому уголовному делу в отношении блогера о клевете на ветерана ВОВ.
Подписывайтесь на URA.RU в