Внук ветерана: мы с дедушкой не писали заявлений на Навального

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Митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Москва, российский флаг, навальный алексей, триколор, флаг россии
Алексея Навального доставили в суд из СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Ветеран ВОВ Игнат Артеменко и его внук Игорь Колесников не писали заявлений в правоохранительные органы на Алексея Навального, которого обвиняют в клевете. Об этом в ходе судебного заседания заявил сам Колесников, сообщает ТАСС.

Прокурор попросил суд отложить заседание. Судья удовлетворила его просьбу и перенесла заседание на 12 февраля, уточняет издание.

Навального обвиняют в клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Летом ветеран поучаствовал в съемках ролика в поддержку поправок к Конституции РФ. Навальный прокомментировал ролик, назвав его участников «продажными холуями».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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