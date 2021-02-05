Внук ветерана: мы с дедушкой не писали заявлений на Навального

Ветеран ВОВ Игнат Артеменко и его внук Игорь Колесников не писали заявлений в правоохранительные органы на Алексея Навального, которого обвиняют в клевете. Об этом в ходе судебного заседания заявил сам Колесников, сообщает ТАСС.
Прокурор попросил суд отложить заседание. Судья удовлетворила его просьбу и перенесла заседание на 12 февраля, уточняет издание.
Навального обвиняют в клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Летом ветеран поучаствовал в съемках ролика в поддержку поправок к Конституции РФ. Навальный прокомментировал ролик, назвав его участников «продажными холуями».
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