У самолета, летевшего в Магнитогорск, треснуло лобовое стекло

В аэропорту Нижнего Новгорода совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Икар», следовавший из Москвы в Магнитогорск. Причиной посадки послужили трещины в лобовом стекле.

«Около пяти утра 06.02.21 Embraer 190 компании „Икар“ совершил вынужденную посадку в нижегородском аэропорту», — сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте. По информации ведомства, во время полета у самолета появились трещины в лобовом стекле.

В результате экстренной посадки никто из 61 пассажира не пострадал. Все они отправились в Магнитогорск другим рейсом.