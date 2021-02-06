У самолета, летевшего в Магнитогорск, треснуло лобовое стекло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Магнитогорск, аэропорт, магнитогорск
Самолет направлялся из Москвы в Магнитогорск Фото: Илья Московец © URA.RU

В аэропорту Нижнего Новгорода совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Икар», следовавший из Москвы в Магнитогорск. Причиной посадки послужили трещины в лобовом стекле.

«Около пяти утра 06.02.21 Embraer 190 компании „Икар“ совершил вынужденную посадку в нижегородском аэропорту», — сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте. По информации ведомства, во время полета у самолета появились трещины в лобовом стекле.

В результате экстренной посадки никто из 61 пассажира не пострадал. Все они отправились в Магнитогорск другим рейсом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...