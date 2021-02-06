Пользователи социальных сетей с юмором и негодованием отреагировали на недавнее высказывание главного редактора RT Маргариты Симоньян о жалобах жителей России на маленькую пенсию. Главред напомнила, что в 1990 годы ее вообще не платили. Некоторым комментаторам после такого заявления стало смешно, кто-то посоветовал вспомнить блокадный Ленинград.
Пользователи сравнили текущую ситуацию в России с голодом в военные годы
Фото: скриншот из Twitter
Симоньян предложили вспомнить это время…
Фото: Скриншот из Twitter
…или отправиться в эпоху первого президента СССР Михаила Горбачева
Фото: скриншот из Twitter
Нашлись комментарии и с поддержкой слов Симоньян
Фото: скриншот из Twitter
Некоторые не считают вопрос однозначным и предлагают подискутировать
Фото: скриншот из Twitter
Дискуссию поддержали те, кто не заметил невыплат пенсий в 1990-е годы
Ранее Маргарита Симоньян защитила пенсионную систему в России. «Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 90-х. Их [пенсии] вообще не платили, про это вы забыли?» — задалась вопросом журналистка. Она согласилась с тем, что пенсии в России маленькие, но верит в их скорый рост и быстрое развитие страны после многочисленных потрясений.