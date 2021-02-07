Водителям советуют объезжать аварийный участок (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около 20 автомобилей столкнулись на трассе М5 «Урал» Екатеринбург—Челябинск. На месте ДТП образовался затор длиной три километра, рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Порядка 20 автомобилей пострадали в результате, как минимум, трех столкновений на автодороге Екатеринбург—Челябинск, в районе Сысерти. Затор образовался со 182-го до 185-го километра трассы, — сообщил Горелых. — На месте ДТП работают несколько нарядов ДПС под руководством начальника районного отдела ГИБДД майора полиции Михаила Мишарина». Горелых также отметил, что данных о погибших или раненых пока не поступало.

«Возможно, кто-то из водителей превысил скорость и стал резко тормозить, либо транспортное средство занесло из-за гололедицы, и следующие за ним машины стали ударяться друг о друга», — назвал предположительную причину ДТП начальник пресс-службы ГУ МВД области. По его словам, чтобы ситуация на трассе не переросла в коллапс, сотрудники ДПС сейчас обеспечивают реверсивное движение на этом участке. Водителям рекомендуется объезжать место ДТП через село Патруши и Арамиль. «Просьба ко всем водителям: по возможности, откажитесь от поездок, поскольку ситуация на дорогах очень сложная. Если же это невозможно, следует значительно снизить скорость, чтобы избежать подобных ЧП», — подчеркнул Валерий Горелых.

Ранее сразу в нескольких муниципалитетах Свердловской области ГИБДД ограничила движение междугородних автобусов и легкового автотранспорта. Причина — неблагоприятные погодные условия. Восстановлено движение будет после того, как почистят дороги.