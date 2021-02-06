На Урале резко ухудшилась погода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сразу в нескольких муниципалитетах Свердловской области ограничено движение междугородних автобусов. Причина — неблагоприятные погодные условия. Восстановлено движение будет после того, как почистят дороги, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Движение междугородних автобусов ограничено в Каменске-Уральском и на автодороге Екатеринбург — Невьянск, на участке с 1 по 41 км», — сообщил Горелых. Движение всех видов транспорта ограничено на автодорогах Екатеринбург — Реж — Алапаевск (со 105-го по 145-й км), Верхняя Синячиха — Ирбит (с нулевого по 50-й км) и Нижняя Салда — Алапаевск (с 30-го по 80-й км).

«Вынужденные меры вводятся из-за неблагоприятных погодных условий и неудовлетворительного состояния дорог. Ограничения будут сняты только после приведения улично-дорожной сети в соответствие требованиям безопасности движение», — подчеркнул пресс-секретарь ГУ МВД области.

По его словам, из-за осложнившихся погодных условий в Свердловской области произошел всплеск аварийности на дорогах. На данный час в 16 ДТП погибло восемь человек, еще 25 (в том числе трое детей) получили травмы. «По этой причине начальник ГУ МВД области Александр Мешков поручил всем нарядам ДПС патрулировать трассы, чтобы оказывать помощь автомобилистам и пассажирам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — отметил Горелых.

Управление ГИБДД региона рекомендует водителям, особенно не имеющим достаточного опыта управления, в ближайшие дни отказаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений.