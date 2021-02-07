Подросток справил нужду на своего 90-летнего дедушку из-за его политической позиции (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве 16-летний парень помочился на собственного 90-летнего дедушку из-за того, что тот поддерживал президента России Владимира Путина. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местную полицию.

«В какой-то момент подвыпившие школьники стали обсуждать с 90-летним мужчиной политику — он высказался за действующую власть, это парням очень не понравилось», — сообщает telegram-канал Life Shot. Дедушка активно защищал Путина, а также выступал против блогера Алексея Навального и его сторонников.

За политические взгляды юный сторонник Навального сначала наплевал на своего деда, а потом справил на него нужду. Друзья подростка, по информации издания, смеялись и снимали происходящее на телефон. Ролик заметила полиция, и теперь школьник стоит на учете в ПДН.

Отец мальчика также наказан. При этом родители подростка не стали осуждать его поведение, объяснив это тем, что у них конфликтный дедушка. Они назвали выходку парня простым ребячеством. В отделении неотложного информационного реагирования ГУ МВД России по Москве URA.RU заявили, что не знают о происшествии. URA.RU направили в ведомство письменный запрос.

Ранее за неуважение к ветерану против Навального возбудили уголовное дело. Он назвал Игната Артеменко «продажным холуем» за то, что тот поддержал поправки в Конституцию. После семья ветерана заявила об угрозах от сторонников блогера, пишет деловое издание «ВЗГЛЯД».