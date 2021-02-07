В США признали отставание от России по ядерному вооружению

Американский генерал Джек Кин заявил, что США необходимо модернизировать свой ядерный арсенал и обычное вооружение Фото: depositphotos.com

Ядерный арсенал Вашингтона отстает от российского по модернизации. Об этом заявил бывший заместитель начальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин.

«Вашингтон отстает от Москвы в модернизации этого типа вооружений <…> Россия завершает десятилетнюю программу улучшения ядерного оружия, в то время как у Штатов оно находится в плачевном состоянии», — цитирует генерала РИА «Новости». Кин также констатировал отставание Соединенных Штатов от РФ и Китая в вооружении, предназначенном для неядерных конфликтов.

Армии США предстоит срочно заняться модернизацией и обычного арсенала, а также — увеличить количество ракет в армии и флоте, продолжает издание. Иначе Соединенные штаты, как проигрывающая сторона, однажды могут начать ядерную войну.