Глава полиции ХМАО готовит первое кадровое назначение

Глава УМВД ХМАО Дамир Садретдинов переходит к кадровым рокировкам среди подчиненных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов готовит первую кадровую рокировку среди подчиненных. Новым руководителем ОМВД по Сургутскому району планируется назначить нынешнего начальника полиции Сургута Юрия Сероштана.

«Назначение Сероштана должно произойти до конца февраля. Алексей Осипов, который до этого исполнял обязанности начальника ОМВД Сургутского района ушел на больничный. В перспективе, когда он вернется, то продолжит службу. Но возможно уже в ранге замглавы полиции Сургутского района», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

Другой источник URA.RU, близкий к полицейским кругам, сообщил, что Сероштан находится на хорошем счету у начальства. «В 2020 году он был откомандирован в Нижневартовск на должность главы городского УМВД, пока прежний руководитель Фанис Хаматов находился в командировке на Северном Кавказе», — сообщил инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Руководящий состав югорской полиции с тревогой ждал подведения итогов работы за 2020 год. Районным и городским начальникам впервые пришлось отчитываться перед новым начальником УМВД по ХМАО Дамиром Садретдиновым.