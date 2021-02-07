Минздрав РФ: велика опасность заболеть туберкулезом после COVID

Наличие туберкулезной инфекции утяжеляет течение коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У пациентов, перенесших коронавирус, повышается риск развития туберкулеза. В Минздраве РФ опубликовали рекомендацию обследовать всех, кто переболел COVID-19 на опасную инфекцию.

«После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем», — сказано в рекомендации ведомства, которую приводит РИА «Новости». В Минздраве РФ не исключают, что туберкулез может возникнуть «до, одновременно или уже после» перенесенного COVID-19.

Для исключения туберкулеза на начальном этапе ведомство рекомендует одновременно брать тесты на коронавирус и проводить исследование на туберкулезную инфекцию. В министерстве сослались на публикации ученых, свидетельствующие о том, что наличие туберкулезной инфекции, в том числе в латентной форме, утяжеляет течение коронавируса.

Для восстановления легких врачи советуют россиянам вести здоровый образ жизни, питаться не реже четырех раз в сутки, спать не менее восьми часов, воздержаться от курения и потребления алкогольных напитков, пишет Nation News.