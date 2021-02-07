07 февраля 2021

Дети силовиков могут получить приоритет при поступлении в вузы

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70-й выпуск в Екатеринбургском суворовском военном училище. Екатеринбург, курсанты, сву, суворовцы, выпускной, екатеринбургское суворовское училище, ексву
Детям силовиков собираются дать преимущество при поступлении в вузы МВД РФ и Росгвардии, как это уже сделано для детей военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дети силовиков могут получить преимущество при поступлении в вузы, находящиеся в ведении МВД РФ и Росгвардии. Соответствующий законопроект поддержал российский Кабмин.

«<…> правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект <…> о внесении изменений в ст. 71 закона „Об образовании в Российской Федерации“. Документом предлагается предоставить преимущественное право зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, детям сотрудников органов внутренних дел, контрактников в войсках национальной гвардии <…>», — пишет газета «Известия», ссылаясь на имеющийся в распоряжении редакции правительственный отзыв.

В документе уточняется, что приоритет следует давать при успешном прохождении экзаменов и прочих равных условиях с другими абитуриентами. Для родителей предлагается установить ценз в 20 и более лет службы.

Обоснованием для законопроекта служит то, что подобное преимущество уже имеют дети военных. Эту льготу следует распространить также на детей педагогов и медиков, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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