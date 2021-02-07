07 февраля 2021

Россияне рассказали, сколько хотят получать на пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Москва, сбербанк, купюры, рубль, банковская карта, деньги, пластиковая карта
Почти треть россиян хотят на пенсии иметь накопления от 20 до 50 млн рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

27% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии их накопления должны составлять от 20 до 50 млн рублей. Об этом сообщили аналитики Негосударственного пенсионного фонда, «Сбера» и «Рамблера».

«27% опрошенных считают, что им нужно 20—50 млн рублей, чтобы иметь возможность комфортно отдыхать на пенсии», — передает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного специалистами. Респонденты отмечают, что этих денег должно хватить, чтобы содержать жилье, разнообразно питаться и путешествовать.

22% опрошенных россиян считают, что размер накоплений на пенсии должен составлять от 5 до 10 млн рублей, чтобы пожилые люди могли жить с комфортом. 18% респондентов уверены, что российским пенсионерам требуется около 750 млн рублей накоплений.

Почти четверть опрошенных высказали мнение, что для больших выплат на пенсии нужно построить успешную карьеру. 14% респондентов готовы пойти на руководящие должности.

Ранее эксперт по пенсионным выплатам Егор Редин заявил, что инвалиды и некоторые категории ветеранов могут рассчитывать на повышенную пенсию в феврале 2021 года, передает агентство Nation News. Для этих категорий увеличение пенсий составит 3,8%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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