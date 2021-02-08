Льготы для детей силовиков возмутили соцсети. «Разделили на три сорта»

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Торжественная церемония посвящения первокурсников в ряды Екатеринбургского суворовского военного училища. Екатеринбург, зевает, построение, дети, суворовцы, суворовское училище, ек сву, строй
Депутаты хотят предоставить льготы наследникам силовиков при поступлении в вузы, подведомственные МВД и Росгвардии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство России поддержало законопроект, который даст детям действующих и экс-сотрудников МВД и Росгвардии приоритеты при поступлении в профильные вузы. Депутаты хотят предоставить преимущественное право наследникам силовиков при поступлении в высшие учебные заведения, подведомственные МВД и Росгвардии.

Также льготы предлагается сохранить детям действующих и бывших военнослужащих-контрактников, которые прослужили более 20 лет. Россияне считают, что власти разделили детей на три сорта.

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Фото: соцсети

Фото: соцсети
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Фото: соцсети
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Фото: соцсети

Ранее председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил дать преимущество при поступлении в вузы абитуриентам-волонтерам. Также специальные условия при поступлении хотят создать детям-сиротам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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