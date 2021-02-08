Депутаты хотят предоставить льготы наследникам силовиков при поступлении в вузы, подведомственные МВД и Росгвардии
Правительство России поддержало законопроект, который даст детям действующих и экс-сотрудников МВД и Росгвардии приоритеты при поступлении в профильные вузы. Депутаты хотят предоставить преимущественное право наследникам силовиков при поступлении в высшие учебные заведения, подведомственные МВД и Росгвардии.
Также льготы предлагается сохранить детям действующих и бывших военнослужащих-контрактников, которые прослужили более 20 лет. Россияне считают, что власти разделили детей на три сорта.
Пользователь Римма Солоьвева считает, что это может быть поводом для протестов
Пользователи считают, что это несправедливо
Альбина Балашова считает, что простым россиянам нет места в сказочной стране
Ранее председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил дать преимущество при поступлении в вузы абитуриентам-волонтерам. Также специальные условия при поступлении хотят создать детям-сиротам.