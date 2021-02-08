HR-эксперт назвала сферы с самыми высокими зарплатами на удаленке

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На удаленной работе из регионов можно получать московские зарплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Многие банки и страховые компании Москвы решили набирать в регионах новых сотрудников на удаленку, оставив при этом московские зарплаты. Об этом говорит директор по персоналу и организационному развитию в компании EPAM Фаина Лернер.

«Банки и страховые [особенно, в которых большие IT-подразделения] оказались смелее всех и бодро пошли в регионы. При этом они не стесняются предлагать московские зарплаты — видимо, по-другому считают деньги», — рассказала она в беседе с vc.ru. При этом она уточнила, что крупные IT-компании зачастую не готовы нанимать сотрудников на удаленку.

Однако руководитель пресс-службы HH.Ru на Урале Анна Осипова рассказала URA.RU, что по стране статистка показывает обратное. «Чаще всего нанимают специалистов на удаленку IT-компании, компании, предоставляющие образовательные услуги, услуги для бизнеса, а также розничная торговля и СМИ. Компании финансового сектора, к которым относятся банки и страховые компании, сейчас находятся на шестом месте по количеству удаленных вакансий», — считает она.

При этом один из самых высоких уровней зарплат для удаленных сотрудников, действительно, показывает финансовый сектор. Там специалистам предлагают работу в среднем за 69,6 тысяч рублей. В отрасли услуг для бизнеса средняя предлагаемая заработная плата — 84 тысячи рублей. В IT-сфере сотрудники получают на удаленке примерно 66 500 рублей.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова предложила именно такой способ получать московские зарплаты — устраиваться на удаленную работу в столице. При этом из-за пандемии 23% компаний решили оставить почти всех сотрудников на удаленке, сообщает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин уже подписал Федеральный закон о дистанционной работе, пишет «РАПСИ».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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