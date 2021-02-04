HR-эксперты назвали способ получить зарплаты, как в Москве

Россияне будут устраиваться на удаленную работу в Москве, чтобы получать столичные зарплаты, которые выше, чем в других регионах РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
«Сейчас наблюдается тенденция на переход на удаленный формат работы. Она будет продолжаться», — рассказала Лоикова. По ее словам, на московском рынке труда наблюдается большая конкуренция жителей столицы с кандидатами из других регионов. Это связано с тем, что россияне претендуют на московские зарплаты.
Однако эксперт-консультант по работе с удаленными сотрудниками, автор книги «Нет офиса — нет проблем» Евгения Тудалецкая в разговоре с URA.RU выразила мнение, что сотрудники из регионов РФ не будут получать московских зарплат, потому что работодатели начнут экономить на них. «Компании перестроят систему мотивации для работников из регионов с меньшей средней зарплатой, чем в Москве», — рассказала Тудалецкая.
Президент и основатель корпорации кадровых агентств Business Connection, рекрутер с 20-летним стажем Ильгиз Валинуров рассказал URA.RU, что удаленный формат работы станет нормой для небольших московских компаний. «Компании малого и среднего бизнеса готовы переводить сотрудников на удаленную работу с сохранением московских зарплат», — поделился Валинуров. Однако так не будут поступать госкорпорации из-за работы с гостайной, отметил он.
Ранее аналитики сервиса SuperJob рассказали, как новый формат занятости мешает трудоустройству. В частности, внешне привлекательным людям будет сложнее устраиваться на удаленную работу.
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