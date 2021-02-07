Свердловские студенты на дистанционной учебе лучше сдали сессию

Студенты в ближайшее время начнут возвращаться с дистанционного обучения в свердловские вузы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студенты вузов Свердловской области во время летней сессии 2020 года и зимней сессии 2021 года смогли лучше сдать экзамены во время дистанционного обучения. Об этом сообщили проректоры ведущих учебных заведений региона во время пресс-конференции.

«Уже сейчас мы видим, что результаты этой сессии лучше, чем результаты зимней сессии, которая была год назад. То же и с результатами летней сессии. <…> Учиться стали действительно лучше. Некоторым просто удобнее учиться дистанционно. Одна из причин то, что сессию сдали лучше — повышенное внимание к оценкам в течение семестра», — отметил проректор по развитию образовательной деятельности УрФУ Андрей Созыкин.

С коллегой согласился проректор по учебно-методическому комплексу УГГУ Сергей Упоров. «Результаты сессии, которая закончилась в январе, до конца не проанализированы. Но процент ребят в летней сессии, которые получают стипендию, значительно увеличился. Успеваемость стала лучше, порядка 10%,[в сравнении с тем], что была при нормальном очном обучении», — уточнил Упоров.

Незначительно улучшилась ситуация в УрГЭУ. «Особых всплесков в одну или другую сторону не произошло. Текущий контроль [в течение сессии] был организован лучше и планомернее, чем сама сессия. <…> Есть некоторое улучшение на дисциплинах, которые связаны с информационными технологиями. Им проще их осваивать, поэтому они лучше сдали сессию», — проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх.

Ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков уточнил, что студенты (в том числе иностранные) смогут вернуться с дистанционного обучения в свердловские вузы. Это произойдет после того, как учебные заведения выполнят все санитарные требования и получат разрешение на очную работу.