Новый мэр Екатеринбурга вернет традицию, забытую 13 лет назад

Инаугурация Алексея Орлова пройдет вечером 10 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Вечером 10 февраля в Екатеринбурге в первые за 13 лет пройдет инаугурация нового мэра, которым, скорее всего, станет врио градоначальника Алексей Орлов, поделился источник URA.RU в мэрии и подтвердили в пресс-службе горадминистрации. Предполагаемое место церемонии — здание администрации, уточняет источник.

«По предварительной информации мероприятие пройдет в среду в 17:00. Про место я пока не знаю», — поделилась пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. Ожидается, что новый глава города будет назначен депутатами на заседании гордумы 9 февраля. Конкурсная комиссия рекомендовала им проголосовать именно за Орлова, но при этом представила депутатам на рассмотрение еще две кандидатуры — главу Ленинского района Дмитрия Ноженко и депутата заксобрания Михаила Зубарева.

В последний раз торжественная инаугурация мэра проходила в Екатеринбурге в марте 2008 года, когда в должность вступал Аркадий Чернецкий (ныне сенатор). Преемники Чернецкого — Евгений Порунов (глава города — спикер думы), Евгений Ройзман (глава города — спикер думы), сити-менеджер Александр Якоб и Александр Высокинский (уступивший место Орлову в декабре 2020 года) — от таких церемоний отказывались.

«Для Алексея Валерьевича [Орлова], который публично берет на себя огромную ответственность, инаугурация важна, и ее уровень будет соответствовать статусу нашего города», — анонсирует источник. Кто будет гостями церемонии, пока неизвестно. «Скорее всего, придут депутаты, сотрудники администрации, представители областной власти, может, кто-то еще», — говорит другой инсайдер во властных структурах.