Мэр Екатеринбурга ускорит свое избрание ради прощания с другом

Владимир Белоглазов (на фото — справа) считался товарищем Алексея Орлова (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Избрание врио мэра Екатеринбурга Алексея Орлова полновесным главой города на заседании гордумы 9 февраля может пройти в ускоренном формате, сообщил источник URA.RU в городских структурах власти. По словам собеседника агентства, это связано с церемонией прощания с директором УГМК по общим вопросам Владимиром Белоглазовым, который считался другом и неформальным советником Орлова.

Заседание гордумы начнется в 10 часов утра, а гражданская панихида по Белоглазову — в 11:00 (с 12:00 до 12:40 пройдет отпевание, а в 13:00 — захоронение на Широкореченском кладбище). Согласно повестке заседания думы, депутаты должны принять решение о новом мэре только к 11:40. «Есть договоренность, что все пройдет быстрее. Алексей Валерьевич [Орлов] выступит перед депутатами со своей программой, после чего они сразу примут решение, не заслушивая других претендентов. Или дадут возможность выступить другим, но коротко. И Орлов уедет», — поделился источник.

При этом другой собеседник агентства — в мэрии — подчеркнул, что прощание с Владимиром Белоглазовым никак не изменит формат заседания думы. «Глава не давал каких-либо вводных по этому поводу (об этом же URA.RU заявили в пресс-службе горадминистрации — прим. ред.). Ведь в 11:00 начнется только гражданская панихида. Так что Алексей Валерьевич готов представить свою программу, которую тщательно прорабатывали почти полтора месяца», — объяснил он. Дозвониться до спикера гордумы Игоря Володина на момент публикации не удалось.

Как писало URA.RU, ранее конкурсная комиссия представила на рассмотрение думы трех кандидатов на пост мэра Екатеринбурга. Помимо Орлова (за которого, скорее всего, и проголосуют депутаты), это глава Ленинского района Дмитрий Ноженко и депутат Заксобрания Михаил Зубарев. Всего на пост градоначальника претендовали 42 человека.

Директор УГМК по общим вопросам Владимир Белоглазов скончался 5 февраля в Москве на 65-м году жизни. Врачи боролись за жизнь именитого управленца с конца января.