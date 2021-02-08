Кремль: можно ли резко повысить пенсии всем россиянам

Государство не может резко обеспечить всех российских пенсионеров высокими пенсиями, однако власти работают над этой задачей постепенно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать. Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным», — объяснил Песков журналистам во время конференц-колла. Он добавил, что государство поэтапно принимает необходимые меры для повышения пенсий.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о росте пенсий в России. По ее мнению пенсии в России, действительно, не настолько велики, однако они на порядок выше, чем были ранее. В Кремле отметили, что существуют негативные периоды, которые мешают повышать благосостояние пенсионеров, пишет RT.
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