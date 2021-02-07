Мошенники представляются врачами, чтобы грабить тюменцев

Мошенники придумали несколько преступных схем обмана жителей Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области мошенники стали чаще представляться врачами, чтобы обмануть и ограбить жителей региона. Об этом сообщает официальный сайт областной клинической больницы №1. Там уточнили, что преступники разработали для этого сразу несколько специальных схем.

«Используют два основных обращения. Первый: «Вы сдавали анализы. Результаты очень плохие, вы можете умереть. Для получения лекарства, перечислите, пожалуйста, срочно на карту деньги, мы Вам доставим таблетки». Далее — диктуют реквизиты карты для перечисления крупной суммы денег. И второй: «Сейчас за вами приедет бригада скорой помощи (или приезжайте сами в приемное отделение), собирайте вещи. Мы вас дополнительно обследуем и поможем. Человек оставляет квартиру без присмотра, а мошенники выносят из квартиры все ценные вещи.», — отметили в медучреждении.

Врачи советуют сразу после поступления подобных предложений позвонить в поликлинику по месту жительства и уточнить информацию, а также обратиться в полицию. Кроме того, медики напоминают о том, что не стоит открывать двери незнакомым людям, даже если они будут в белых халатах. Обязательных обходов врачи не проводят. Ранее URA.RU писало о том, что частные стоматологи врут тюменцам, чтобы заманить их на прием.