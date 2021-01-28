Частные стоматологи врут тюменцам, чтобы заманить их на прием

Тюменцам предлагают бесплатный осмотр зубов по несуществующей госпрограмме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени частная стоматологическая клиника «Ультрадент» обзванивает жителей города и предлагает бесплатный осмотр в рамках государственной программы регионального департамента здравоохранения. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько горожан. По их словам, единственным критерием отбора является возраст — потенциальные пациенты клиники должны быть старше 35 лет.

«Мне позвонили с мобильного номера. Сказали, что по государственной программе мне положен бесплатный осмотр зубов и санация ротовой полости. Меня удивило, что они сами позвонили и предложили бесплатные услуги. В то время, как в обычную стоматологическую клинику попасть очень сложно: там всегда большие очереди. Я не пошел. Подумал, что мошенники», — пояснил один из жителей города на условиях анонимности.

Другой тюменец, которому также позвонили из «Ультрадента» пояснил URA.RU, что сразу отказался от предложенных клиникой услуг. «У меня знакомый ходил в такую же клинику. Там ему после осмотра озвучили сумму лечения — около 200 тысяч рублей и предложили оформить кредит, если такой суммы на руках нет. Думаю, там такая же схема», — отметил он в беседе с URA.RU.

В региональном департаменте здравоохранения агентству пояснили, что бесплатной государственной программы, о которой говорят по телефону специалисты «Ультрадента», не существует. В самой клинике ответили, что привлечением клиентов занимается сторонняя маркетинговая фирма, но ее название озвучивать отказались. «Это специально нанятые люди. Мы не знаем, что конкретно они говорят людям по телефону», — заявили там агентству. В УФАС по Тюменской области направлен запрос.