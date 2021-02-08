В Турции объяснили, чем будут завлекать туристов из РФ в пандемию

Российские консульства в Турции будут тщательно следить за эпидбезопасностью туристов из РФ. А власти Турции усиленно готовятся к наплаву туристов в условиях пандемии. Об этом заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.
«Посольство и генеральные консульства будут работать над тем, чтобы обеспечить благополучное пребывание [туристов] здесь», — сказал Ерхов РИА «Новости». Он также выразил уверенность, что перед началом турсезона власти Турции усиленно работают над обеспечением безопасного отдыха путешественников.
В Турции для борьбы с распространением COVID действует комендантский час, напомнил дипломат. По будням ограничения действуют с 21:00 до 5:00, а по выходным — с вечера пятницы до утра понедельника. Также в стране обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Ерхов при этом не исключил скорое послабление ограничений в Турции.
Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой рассказал, что туристический сезон в стране начнется с апреля. По словам чиновника, россиян традиционно ждут с начала мая, так как в это время в РФ стартует сезон отпусков. Эксперты при этом прогнозируют, что Турция станет самым популярным направлением в этом году, а европейские страны не начнут пускать туристов этим летом, передает RT.
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