В Турции назвали даты начала туристического сезона

Начало туристического сезона в Турции в 2021 году запланировано на апрель. Об этом сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
«Начало туристического сезона в этой стране запланировано на апрель 2021 года», — пишет «МК» со ссылкой на интервью Эрсоя телеканалу Haberturk. Он подметил, что в России в начале мая начинаются праздники и туристы начинают планировать отдых с этого времени.
Начало сезона придется на Средиземное море и постепенно дойдет до Эгейского региона, добавил министр. Он отметил, что первым на очереди станет внутренний туризм, а затем страна будет ждать и иностранцев, в том числе россиян.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что цены на отдых в Турции выросли на 15%. По данным экспертов, неделю отдыха в июне обойдется двоим россиянам минимум в 46 тысяч рублей.
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