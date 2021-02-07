Ученики пяти школ Кургана перешли на дистанционное обучение

На дистанционное обучение перешли 205 школьников Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за неблагоприятных погодных условий до особого распоряжения отменили подвоз учеников пяти школ. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба городской администрации.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня и до особого распоряжения отменен подвоз обучающихся в школы № 7, 23, 26, 59, 12. Дети занимаются дистанционно», — рассказали в пресс-службе со ссылкой на замглавы города Елену Ситникову. Часть родителей решили самостоятельно доставить детей до школ.

Был проведен опрос, по результатам которого в дистанционном формате будут учиться 205 школьников. Для них проводят онлайн и видеоуроки, а также индивидуальные консультации.

В начале февраля из-за гололеда, который появился после дождя, отменили занятия в школе Целинного района (Курганская область). Позже стало известно, что с 5 по 7 февраля перепады температур и дождь с мокрым снегом ожидаются в Кургане.