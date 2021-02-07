Укравший деньги из бюджета тюменский бизнесмен отпущен на свободу

Валерий Ванюков присвоил более миллиона рублей из бюджета Тюменской области Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Тюменской области председатель сельхозкооператива «Прогресс» из Ишимского района получил условный срок за мошенничество с крупной суммой денег из бюджета региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ишимского городского суда.

«Председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающе-сбытового кооператива „Прогресс“ Валерий Ванюков признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Однако с учетом смягчающих обстоятельств срок был заменен на условный», — сообщили URA.RU в пресс-службе Ишимского городского суда.

В период 2017—2018 годов Ванюков, пользуясь служебным положением, присвоил себе 1 123 950 рублей. Эти деньги департамент агропромышленного комплекса Тюменской области выделял кооперативу в качестве субсидии. Средства должны были пойти на закупку продукции от населения. Председатель кооператива отчитывался о том, что деньги идут на вышеназванные цели, а на самом деле присваивал их себе.

По вменяемой статье (ч.4 ст. 159 УК РФ) Ванюкову грозило до 10 лет лишения свободы. Но, когда афера вскрылась, мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном, и добровольно возместил более миллиона рублей причиненного ущерба. На этом основании суд заменил реальное лишение свободы на условный срок.

В департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области URA.RU попросили направить запрос. На момент публикации ответ не был получен. В кооперативе «Прогресс» на звонки агентства не ответили.