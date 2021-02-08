Решетников предупредил россиян о волне сокращений

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Пресс-конференция губернатора Максима Решетникова. Пермь, портрет, решетников максим
Максим Решетников отметил, что Минэкономразвития РФ уже занимается разработкой новых мер поддержки Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В марте компании из сферы услуг, общепита и гостиничного бизнеса могут начать сокращать своих сотрудников, в связи с чем Минэкономразвития РФ разрабатывает новые меры поддержки для этих секторов. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.

«Мы опасаемся, что в марте какая-то часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые на сегодняшний момент не восстановились в полном объеме. Это, в первую очередь, общепит, это сфера услуг, сфера развлечений и гостиничная сфера», — приводит слова Решетникова ТАСС. Он добавил, что новые меры поддержки для этих компаний подготавливают по поручению президента РФ. Кроме того, в ведомстве прорабатываются нормативные акты, связанные с дополнительными мерами поддержки безработных, добавил глава ведомства.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что число безработных в стране снизилось с 4,8 до 4,4 млн, передает RT. Также в Минтруда РФ предложили возмещать работодателям часть расходов на зарплату сотрудников, которые до этого были безработными.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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