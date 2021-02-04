Минтруд РФ предложил платить компаниям за найм безработных

Светлана Бессараб поддержала инициативу Минтруда РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Минтруда РФ предложили возмещать работодателям часть расходов на зарплату сотрудников, которые до этого были безработными. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Направить средства федерального бюджета на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с законом РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 „О занятости населения в РФ“ в размере до 12 008,05 млн рублей», — говорится в опубликованном законопроекте. Отмечается, что с апреля 2020 года число безработных в России увеличилось на 1,9 млн. К январю на бирже труда числятся 2,5 миллиона россиян.

Член комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Светлана Бессараб в разговоре с URA.RU поддержала инициативу Минтруда, выразив надежду, что такая инициатива поможет улучшить ситуацию на рынке труда России. «Это может простимулировать работодателей на найм безработных», — рассказала она. Бессараб подчеркнула, что поддержка безработных осуществляется не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Ранее сообщалось, что сроки выплат пособия по безработице будут выплачивать по-новому, передает телеканал 360. В 2021 году сумма максимального пособия по безработице составляет 12 130 рублей.