Экономисты: в России подорожают все товары и услуги

Предприятия переложат новые издержки за электроэнергию на обычных граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России могут подорожать практически все товары и услуги на фоне роста оптовых цен на электроэнергию. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились специалисты в области экономики.

Цены на электроэнергию в России достигли максимального значения за последние пять лет. Замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс объяснил, что подорожание не скажется на тарифах на электричество для населения.

«Цены для домохозяйств могут оставаться стабильными даже на фоне роста оптовых цен. Другая ситуация по рынку для предприятий. Там, конечно, изменение тарифов на оптовом рынке, так или иначе, будет переложено на конечного предпотребителя в виде предприятий, поскольку производители и компании, передающие электроэнергию, не могут работать себе в убыток. Рост цен на тарифы для предприятий, в конечном счете, перекладывается в стоимость товаров и услуг. Поэтому в виде изменения платежей за электроэнергию люди не увидят разницы, а вот в виде роста цен на услуги и товары безусловно почувствуют», — сказал экономист, ученый и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Тарифы на электроэнергию регулируются государством, напомнил экономист, бывший министр экономики России и председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. По его словам, рост оптовых цен на электроэнергию станет бустером для инфляции, так как предприятия-потребители будут перекладывать дополнительные издержки на свои цены. «Там, где доля электроэнергии в издержках не велика, изменений может не произойти, а для электроемких производств повышение может существенно сказаться на их ценах», — отметил экс-министр.

Для того, чтобы сэкономить на платежах по электричеству нужно установить двухтарифные счетчики на электричество и использовать светодиодные светильники, передает телеканал 360. Для экономии при стирке белья в машинке нужно включать режим с меньшим количеством оборотов и на меньшей скорости, пишет агентство Nation News. Также много энергии потребляет электрочайник и холодильник.