Депутат гордумы в шоке от снегоходной экспедиции Фото: страница Алексея Вихарева в Facebook

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев вернулся из экстремальной снегоходной экспедиции на перевал Дятлова. Отстав от группы, он перевернулся на снегоходе, долго не мог откопаться и боялся, что станет ужином для медведя. Эмоциями, которые «зашкаливают», политик поделился в соцсетях.

ЧП с Вихаревым произошло уже на обратном пути после посещения снегоходчиками перевала Дятлова. Депутат ехал замыкающим, наскочил на пень — снегоход улетел в кювет и заглох в сугробе. «Придавило ногу, но сумел откопаться. Схватил рацию — не работает. Снегоход не заводится. Остался один в полной темноте. И тут вспомнил про следы медведя и слова сопровождающего, что в этом году из-за теплой зимы много шатунов. Не по себе стало», — рассказывает политик.

Около 40 минут ушло на то, чтобы все-таки откопать снегоход («рыл руками снег, землю, долбил лед») — к счастью, машина завелась. «Мишка и серый волчок без ужина остались, — шутит депутат. — Через полчаса пути встретил гида, он отправился на мои поиски. Еще 50 км пути и мокрые, обессилившие, голодные бухнулись спать в холодной избе. И это было настоящее счастье!».

Ранее URA.RU рассказывало, что сериал «Перевал Дятлова» на ТНТ подстегнул интерес к этому месту. В новогодние каникулы на перевале побыли десятки человек — туристы-лыжники и группы на снегоходах.

Скала, на которой установлен барельеф памяти туристов-дятловцев Фото: со страницы Алексей Вихарева в Facebook

На базе Ильича Фото: со страницы Алексей Вихарева в Facebook

Ехать приходилось через сугробы глубиной 2-3 метра Фото: со страницы Алексей Вихарева в Facebook

В охотничьем домике Фото: со страницы Алексей Вихарева в Facebook

Возле базы Ильича Фото: со страницы Алексей Вихарева в Facebook

Один из снегоходов так сильно увяз в снегу, чтоб его оставили и забрали лишь на обратном пути Фото: со страницы Алексей Вихарева в Facebook

Ночевка в холодной избе Фото: со страницы Алексей Вихарева в Facebook