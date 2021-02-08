Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев вернулся из экстремальной снегоходной экспедиции на перевал Дятлова. Отстав от группы, он перевернулся на снегоходе, долго не мог откопаться и боялся, что станет ужином для медведя. Эмоциями, которые «зашкаливают», политик поделился в соцсетях.
ЧП с Вихаревым произошло уже на обратном пути после посещения снегоходчиками перевала Дятлова. Депутат ехал замыкающим, наскочил на пень — снегоход улетел в кювет и заглох в сугробе. «Придавило ногу, но сумел откопаться. Схватил рацию — не работает. Снегоход не заводится. Остался один в полной темноте. И тут вспомнил про следы медведя и слова сопровождающего, что в этом году из-за теплой зимы много шатунов. Не по себе стало», — рассказывает политик.
Около 40 минут ушло на то, чтобы все-таки откопать снегоход («рыл руками снег, землю, долбил лед») — к счастью, машина завелась. «Мишка и серый волчок без ужина остались, — шутит депутат. — Через полчаса пути встретил гида, он отправился на мои поиски. Еще 50 км пути и мокрые, обессилившие, голодные бухнулись спать в холодной избе. И это было настоящее счастье!».
Ранее URA.RU рассказывало, что сериал «Перевал Дятлова» на ТНТ подстегнул интерес к этому месту. В новогодние каникулы на перевале побыли десятки человек — туристы-лыжники и группы на снегоходах.
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