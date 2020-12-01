В январе на культовом месте побывают десятки человек Фото: Михаил Самарин

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Сериал «Перевал Дятлова» на ТНТ подстегнул популярность этого маршрута среди туристов. В новогодние каникулы на перевале ожидается настоящий аншлаг: десятки людей намерены побывать в этом культовом месте. Но далеко не всем стоит ехать туда зимой.

«Интерес резко вырос: мы видим это по звонкам, по обращениям на сайт», — рассказал URA.RU Сергей Липин, руководитель клуба спортивных путешествий «Спутник». Чтобы удовлетворить спрос, клуб организует три похода на перевал: в январе, феврале и марте. Но берут не всех — многим рекомендуют сдвинуть эти планы на лето.

«Мы смотрим на подготовку людей: есть ли у них опыт походов, в том числе лыжных, — говорит Липин. — Некоторым приходится объяснять: „Лучше вы, ребята, сходите туда летом — зимой это слишком сурово“. А летний маршрут до перевала несложный — подходит и для новичков». По его словам, группы в зимние походы уже почти набраны, идет запись и в летние туры.

Побывать в январе на перевале Дятлова планируют и члены турклуба «Романтик» Уральского федерального университета (ранее — Уральский политехнический институт, где учились дятловцы), а также сборные группы — с туристами из разных городов.

Почти набран и состав участников снегоходного тура «Уральский Бермудский треугольник», организаторы которого хотят сделать на перевале реконструкцию гибели дятловцев. Всего же, по оценкам гидов, в канун и после Нового года на перевале Дятлова побывают десятки туристов.

Ранее URA.RU рассказывало, как исследователи дятловской темы восприняли сериал «Перевал Дятлова» на ТНТ: эксперты подметили в нем множество киноляпов, но были потрясены финалом.