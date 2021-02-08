Главу штаба Навального в Екатеринбурге будут задерживать генералы

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Сдача подписй жителей региона за возвращение прямых выборов мэра Екатеринбурга и глав городов Свердловской области. Екатеринбург, сдача подписей, здание законодательного собрания, прямые выборы, законодательное собрание свердловской области, возврат прямых выборов мэра, народная инициатива, гресько алексей
Алексей Гресько недавно отбыл арест за организацию несогласованного мероприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько забрала транспортная полиция и повезла в аэропорт Кольцово, чтобы доставить на суд в Москве. Об этом URA.RU рассказал сам Гресько, московские полицейские составили протокол о неповиновении полиции. Из постановления суда следует, что обязанность по приводу активиста в суд возложена на генералов — начальников управлений МВД России на транспорте по УрФО и ЦФО.

«Пришли в штаб, минут 20 назад», — рассказал Гресько. Ранее глава штаба Навального сообщал, что направил телефонограмму в суд с ходатайством рассмотреть дело заочно. Процесс, назначенный на 5 февраля, не состоялся, информации о нем не было, как и оповещений от суда. «Они иногда практикуют такое — иметь уже готовый протокол наготове и в случае „надобности“ — срочно задержать и закрыть по старому протоколу», — предположил Гресько в разговоре корреспондентом URA.RU.

По данным телеграмм-канала штаба Навального в Екатеринбурге, рассмотрение административного дела состоится 9 февраля в Солнцевском районном суде Москвы. В опубликованном судебном постановлении сказано, что Гресько не явился на процесс 5 февраля, хотя был извещен об этом. Поэтому судья отложил заседание до привода в суд. Представители транспортной полиции пообещали предоставить комментарий позднее.

Ранее агентство сообщало, что полицейские аэропорта Внуково специально прилетели в спецприемник Екатеринбурга, чтобы составить протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). В это время Гресько уже отбывал арест за организацию несанкционированного публичного мероприятия 23 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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