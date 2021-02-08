Главу штаба Навального в Екатеринбурге будут задерживать генералы

Алексей Гресько недавно отбыл арест за организацию несогласованного мероприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько забрала транспортная полиция и повезла в аэропорт Кольцово, чтобы доставить на суд в Москве. Об этом URA.RU рассказал сам Гресько, московские полицейские составили протокол о неповиновении полиции. Из постановления суда следует, что обязанность по приводу активиста в суд возложена на генералов — начальников управлений МВД России на транспорте по УрФО и ЦФО.

«Пришли в штаб, минут 20 назад», — рассказал Гресько. Ранее глава штаба Навального сообщал, что направил телефонограмму в суд с ходатайством рассмотреть дело заочно. Процесс, назначенный на 5 февраля, не состоялся, информации о нем не было, как и оповещений от суда. «Они иногда практикуют такое — иметь уже готовый протокол наготове и в случае „надобности“ — срочно задержать и закрыть по старому протоколу», — предположил Гресько в разговоре корреспондентом URA.RU.

По данным телеграмм-канала штаба Навального в Екатеринбурге, рассмотрение административного дела состоится 9 февраля в Солнцевском районном суде Москвы. В опубликованном судебном постановлении сказано, что Гресько не явился на процесс 5 февраля, хотя был извещен об этом. Поэтому судья отложил заседание до привода в суд. Представители транспортной полиции пообещали предоставить комментарий позднее.

Ранее агентство сообщало, что полицейские аэропорта Внуково специально прилетели в спецприемник Екатеринбурга, чтобы составить протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). В это время Гресько уже отбывал арест за организацию несанкционированного публичного мероприятия 23 января.