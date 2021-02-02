02 февраля 2021

Главу штаба Навального в Екатеринбурге ждет арест в Москве. Видео задержания

© Служба новостей «URA.RU»
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За неповиновении полиции Гресько могут арестовать на 15 суток Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главе штаба Навального в Екатеринбурге Алексею Гресько предстоит суд в Москве. Активиста обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции в аэропорту Внуково, где он находился в день прилета Алексея Навального из Германии. Об этом URA.RU рассказал сам Гресько, уточнив, что рассмотрение назначено на 5 февраля в Басманном районом суде столицы.

Дело было 17 января в кафе столичного аэропорта. «Я ничего противоправного не совершал, но в рапортах полицейских было указано, что я вел себя вызывающе, участвовал в несанкционированном сборище, на неоднократные требования не реагировал», — рассказал Гресько о претензиях. Ранее адвокат Алексей Бушмаков сообщал, что Гресько встречал сына из больницы.

Полицейские из Москвы прилетели в Екатеринбург и составили протокол прямо в спецприемнике, где глава штаба отбывал арест за нарушения порядка организации публичного мероприятия. Сейчас Гресько рассматривает возможность присутствовать в суде по видеоконференцсвязи.

Глава екатеринбургского штаба Навального 2 февраля отбыл административный арест за организацию несанкционированного шествия 23 января. Сейчас Гресько не исключает его обжалования в кассационном суде и в ЕСПЧ. Про содержание в спецприемнике активист отметил, что в камере на четырех человек не было вентиляции и принимать душ разрешалось раз в неделю. «Злобы, ненависти, чтобы сотрудники какие-то гадости делали — я такого не обнаружил. Все наказание заключается в том, что человек находится в неуютных бытовых условиях», — поделился глава штаба.

По итогам несанкционированного шествия 23 января также арестовали сотрудницу штаба Викторию Райх и Евгения Механцева, залезшего на дерево. После событий 31 января — экс-главу Ирину Норман и кандидата в мэры Екатеринбурга Сергея Тиунова. Прочим задержанным после митинга грозят штрафы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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