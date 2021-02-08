Застройщики просят правительство РФ вернуть иностранных рабочих

Российские застройщики обратились в Кабмин РФ с просьбой вернуть гражданам сопредельных стран возможность въехать в Россию, поскольку около половины участников рынка столкнулись с нехваткой рабочих рук из-за оттока иностранных рабочих. Об этом журналистам рассказали в «Национальном объединении строителей» (НОСТРОЙ).
«Бизнес предложил вернуть право гражданам СНГ въезжать в Россию для работы на стройплощадках», пишет газета «Известия», ссылаясь на письмо СРО «Уральское объединение строителей» (УОС) в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина, которое подписало и НОСТРОЙ. По данным этой организации, почти 50% застройщиков ощущают сейчас нехватку рабочих, продолжает издание.
Появившийся дефицит связан с карантинными мерами, введенными в России в марте прошлого года. Распоряжением правительства РФ въезд иностранцам в страну был временно запрещен. В итоге, большинство рабочих уехали по домам, а те, кто остались, взвинтили, по словам авторов письма, цены на свои услуги. Заменить граждан СНГ российскими рабочими в краткосрочной перспективе сложно, поскольку требуется время на их обучение и популяризацию строительных профессий, приводит газета мнение НОСТРОЙ.
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