В Тюменской области полиция перестала отвечать на звонки жителей

Жители Тобольска часами не могут дозвониться в городской отдел полиции Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Жители Тобольска (Тюменская область) не могут дозвониться в дежурную часть городского отдела полиции. Об этом они рассказали в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Тоболяки пожаловались на то, что участковые также игнорируют звонки местных жителей.

«В нашем городе работают плохо не только медики, но и полиция. Что случилось, вы спросите? Попались мне соседи шумные, а вот полицию вызвать по номерам 25-23-70 и 39-69-38 так и не удалось. Позвонил на номер 112. Там приняли заявку, оператор сказал, что отправит полиции в письменной форме мою жалобу. Я спросил, почему именно в письменной и когда ждать сотрудников полиции? На что он мне ответил, что сам не знает, потому что звонки от них в полиции не принимают», — пояснил в своей публикации в группе «Типичный Тобольск» пользователь Александр Князь.

Он добавил, что участковый полицейский на его звонки также не ответил. В комментариях к записи большинство пользователей согласились с автором записи. «Я тоже не смогла дозвониться ни по одному номеру. На 112 не пробовала. В дежурной части трубку не взяли. Больше часа звонила», — отметила Елена Белозерова. «В прошлом году не смогла дозвониться до тобольской полиции. Звонила по разным номерам несколько часов, было это ближе к полуночи. Шли гудки, но никто не ответил», — заявила Алена Васильевна.

В пресс-службе городского УВД агентству пояснили, что звонить в полицию лучше по номеру 02. «Позвонить в дежурную часть МО МВД России „Тобольский“ можно по короткому номеру телефона 02 (с мобильного телефона — 020. Билайн — 002) или по номеру телефона, указанному на сайте УМВД России по Тюменской области, — 8 (3456) 25-23-70», — ответили там URA.RU.