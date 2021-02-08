08 февраля 2021
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В ЯНАО после шторма открылся только один зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган, уборка снега, снегопад, ветер, пурга
Два из трех зимников остаются закрытыми после сильнейшего шторма Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зимник Коротчаево — Красноселькуп открыли после сильнейшего шторма, который накрыл округ 7 февраля. Другие два зимника, закрытые после непогоды, все еще недоступны для водителей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО».

«Движение по зимника было запущенно 9 февраля в восемь часов утра», — рассказали в профильном ведомстве. Также накануне вечером открыли трассу Салехард — Надым и возобновили движение по ледовой переправе между столицей ЯНАО и Лабытнанги. Все еще закрытыми остаются два зимника: из Лабытнанги до Теги и из Аксарки до Яр-Сале.

По зимней дороге до Яр-Сале, которую в прошлом году не могли открыть из-за аномально теплой погоды, запустили движение еще 6 февраля, однако из непогоды ее вновь закрыли. Сильный шторм бушевал в западной части ЯНАО. Ветер срывал крыши и облицовку домов, в Салехарде снесло одну из теплых остановок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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