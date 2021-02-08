Губернатор Вадим Шумков поручил чиновникам контролировать школьное питание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков заявил о поступающих жалобах на качество школьного питания. Тем, кто экономит на детях, губернатор пообещал неприятности. Об этом Шумков написал на своей странице в Instagram.

«Тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска, предупреждаю — не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая свои вопросы при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу. Не с детьми», — написал губернатор. Он также дал чиновникам районных администраций и городов поручение лично и регулярно мониторить ситуацию с качеством школьного питания во всех учреждениях.

Вопрос школьного питания также будет рассмотрен 10 февраля на заседании комитета по социальной политике. Депутаты заслушают информацию департамента образования и науки о бесплатном горячем питании школьников младших классов.

Ранее агентство писало, что все федеральные средства, выделенные на обеспечение горячим питанием учеников младших классов, поступили в российские регионы. Исследование показало, что более 80% российских школ готовят горячие блюда самостоятельно, около 18% привозят еду, еще 1,5% кормят детей в других столовых.