С начала пандемии коронавируса в РФ заболели почти 4 млн человек

За сутки от коронавируса в РФ выздоровели 21 795 человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России на 9 февраля коронавирус обнаружен у 15 019 человек. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. За сутки выздоровели 21 795 человек, 530 пациентов умерли.

«За последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram. За период пандемии в России выявлено 3 998 216 зараженных. Выздоровели с начала пандемии в стране 3 493 886 заболевших.

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружено в Москве — там зафиксировано 1584 заболевших. В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус выявлен у 1078 человек. В Московской области на 9 февраля обнаружено 903 заразившихся коронавирусом.

В Свердловской области за сутки обнаружено 289 заболевших. В ХМАО коронавирус подтвердился еще у 138 человек. В ЯНАО выявлено 64 случая заражения коронавирусом. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 125. В Пермском крае и Челябинской области по 269 больных. В Курганской области коронавирус обнаружили у 90 человек.

Сутками ранее в России выявили 15 916 случаев заражения коронавирусом. В этот день ситуация с COVID-19 в стране вернулась к показателям 2020 года.