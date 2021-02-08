Ситуация с коронавирусом в России вернулась к цифрам октября 2020

За последние сутки в России выявили 15 916 случаев заражения коронавирусом. Это на 132 меньше, чем в предыдущий день. За сутки умерло 407 больных — на 25 человек меньше, чем в предыдущий день. Об этом сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Это минимальный прирост с 22 октября 2020 года.
«За последние сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщение оперштаба по коронавирусу. При этом за сутки выздоровел 15 881 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 983 197 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 068 летальных исхода, выздоровело 3 472 091 человек.
Больше всего новых зараженных в Москве (+1728). На втором месте Санкт-Петербург (+1551). Третье место — у Московской области (+912). В регионах УрФО больше всего новых случаев обнаружено в Свердловской области — 301. В Пермском крае — 274 заболевших. В Челябинской области подтвердились 270 случаев, а в ХМАО — 140. В Тюменской области заболели 128 жителей. В Курганской области выявили 91 инфицированного. Меньше всего заболевших в ЯНАО — 65.
Между тем в мире продолжается активное обсуждение российской вакцины «Спутник V». Так, в течение этой недели ее зарегистрируют в 25 странах. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российская вакцина является самой безопасной в мире, пишет RT. В Венгрии вакцину уже проверили и разрешили применять, сообщает телеканал 360. Однако власти Литвы назвали препарат «гибридным оружием», уточняет «Национальная служба новостей».
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