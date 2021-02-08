Свердловский вице-губернатор выдвинется в Госдуму

Сергей Бидонько готов вернуться в Госдуму Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько будет участвовать в выборах в Госдуму. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

Сергей Бидонько планирует участвовать в праймериз «Единой России» и не исключает своего выдвижения в Госдуму. «Скорее всего я сначала выставлю свою кандидатуру на праймериз, чисто по-человечески хочется понимать обратную связь», — отметил Бидонько на пресс-конференции в «Интерфакс». Он не стал уточнять, как будет выдвигаться — по списку или по одномандатному округу. «Во многом будет зависеть от того, как пройдут праймериз», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько может быть выдвинут в Госдуму. Сообщалось, что первую тройку возглавит глава региона Евгений Куйвашев, вторую позицию в списке предлагается отдать действующему депутату Госдумы РФ, соавтору поправок в Конституцию Павлу Крашенинникову; третью позицию — Герою России летчику Дамиру Юсупову. Сергей Бидонько в сентябре 2016 года был избран депутатом Государственной Думы по Серовскому одномандатному избирательному округу, однако спустя два года сложил полномочия и перешел на должность заместителя губернатора Свердловской области.