Свердловский губернатор Евгений Куйвашев возглавит региональный партсписок ЕР на выборах в Госдуму Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Свердловские власти внесли в администрацию президента проект списка кандидатов в депутаты Госдумы РФ от «Единой России». Как сообщил URA.RU влиятельный источник в резиденции губернатора, первую тройку возглавит глава региона Евгений Куйвашев — ранее его включение в предвыборный список не обсуждалось.

«Он является членом президиума политсовета регионального отделения и имеет высокий рейтинг доверия и поддержки — выше, чем у его предшественника Эдуарда Росселя в лучшие годы», — поделился собеседник агентства. По его словам, вторую позицию в списке предлагается отдать действующему депутату Госдумы РФ, соавтору поправок в Конституцию Павлу Крашенинникову; третью позицию — Герою России летчику Дамиру Юсупову, который в 2020 году сумел посадить пассажирский авиалайнер на кукурузное поле в Подмосковье. Кроме них в списке — вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько, первый замгубернатора Александр Высокинский. В числе потенциальных кандидатов, вошедших в проект списка, называют также главу свердловского отделения ЕР, вице-спикера заксобрания Виктора Шептия и руководителя регионального исполкома ОНФ Жанну Рябцеву. На текущий момент ответ из Москвы еще не поступил.

Дозвониться до перечисленных политиков на момент публикации не удалось. В департаменте информполитики Свердловской области предложили обратиться за комментарием в областное отделение «Единой России». Там воздержались от комментариев, предложив дождаться окончания выдвижения кандидатов на партийные праймериз. Предварительное партийное голосование состоится в мае, сами выборы — в сентябре 2021 года.