Суд сохранил овощебазу Екатеринбурга, ставшую очагом преступности

Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение по делу о банкротстве овощебазы №4 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Продовольственная овощебаза №4 (Екатеринбург) заплатит кредиторам по делу о банкротстве более 134 млн рублей. Предприятие заключило мировое соглашение с займодавцами, которое предусматривает скидку в 30% от суммы изначальных требований. Об этом говорится в определении суда.

«Заявление об утверждении мирового соглашения удовлетворить. Производство по делу о признании ООО „Продовольственная база №4“ несостоятельным прекратить. По условиям мирового соглашения на требования конкурсных кредиторов в части основного долга предусматривается скидка в размере 30% от суммы требования», — говорится в карточке дела, опубликованной на сайте «Электронное правосудие». В мировом соглашении указано, что среди крупнейших кредиторов овощебазы ООО «Калипсо» (86,2 млн рублей) и Александр Видьховский (35 млн рублей).

Продовольственная база №4 является одним из неформальных центров криминалитета. По данным URA.RU, ранее Ровшан Джаниев — один из лидеров преступного мира — контролировал ее наравне с другими российскими рынками, на которых торгуют его земляки.

Ранее URA.RU писало, что скандалы и столкновения на овощебазе №4 происходят регулярно. За актив боролся бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, осужденный в 2014 году за взятки и подстрекательство к убийству. Его супруга Лариса Контеева также стала фигурантом уголовных дел, после чего исчезла (числится в розыске). Овощебаза была передана на хранение главному врагу семьи Контеевых — Татьяне Русиной. Банкротство овощебазы №4 было инициировано администрацией Екатеринбурга в 2018 году, однако в процессе процедуры требования кредиторов были признаны погашенными в полном объеме.

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