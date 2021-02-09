Акция проходила на Мамаевом кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники детско-юношеской спортивной школы №23 из Волгограда вышли на акцию на Мамаевом кургане по собственному желанию. Они опровергли информацию о том, что их с учениками туда «загнали» для поддержки президента РФ Владимира Путина.

«Мы поддерживаем нашего президента. Занимайтесь спортом, любите свою родину, уважайте друг друга, говорите правду и несите людям свет, а не тьму», — сообщил один из сотрудников школы Павел Дешевов в Instagram. Он назвал новости в СМИ, где приводится различная информация о целях проведения акции, фейком.

Акция в честь годовщины победы в Сталинградской битве прошла 4 февраля. Затем в социальных сетях и СМИ стали распространяться ролики, в которых флешмоб называют «акцией в поддержку президента Владимира Путина». В ряде волгоградских telegram-каналов появилась неподтвержденная информация о том, что флешмоб мог быть организован отдельными депутатами от «Единой России» без официального вмешательства партийного начальства под предлогом съемок клипа группы «Любэ».