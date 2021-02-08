Мэр из ЯНАО спас женщину с ребенком от бродячих собак

Алексей Титовский спас салехардцев по пути на работу Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru

Глава Салехарда Алексей Титовский спас местную жительницу с ребенком от нападения агрессивных собак. Мэр столицы ЯНАО стал свидетелем инцидента, когда ехал на работу. О случае рассказала благодарная женщина в социальных сетях, правдивость истории подтвердил сам Титовский.

«Выражаю огромную благодарность Титовскому Алексею Леонидовичу, который сегодня утром спас нас с дочкой от собак», — написала пользовательница Клавдия Слепа в группе «В Салехарде» во «ВКонтакте». По словам женщины, неподалеку от дома к ней подбежали два агрессивных пса. Животные лаяли, рычали и не хотели отступать. Дойдя до пересечения улиц Чубынина и Республики, женщина с дочкой хотели перейти дорогу, но собаки не дали этого сделать.

«Ни одна машина не остановилась, не вышел ни один мужчина, который помог бы отогнать собак. Многие идущие пешком и те, кто ехал в машинах, видели, как собаки окружили нас и готовы в любой момент накинуться. Спасибо, что в этот момент проезжал Алексей Леонидович, остановился и проводил через дорогу», — рассказала Слепа в публикации. Она уточнила, что на обоих псах были ошейники, и попросила салехардцев впредь привязывать собак.

Сам Титовский подтвердил, что утром 9 февраля помог горожанке. «Стал свидетелем агрессивного поведения со стороны домашних собак. Такие ситуации напоминают о необходимости повысить ответственность владельцев животных за нарушение правил выгула», — написал мэр на своей странице в Instagram.

Это не первый случай, когда мэр Салехарда помогает горожанам. Предыдущий глава ямальской столицы Иван Кононенко в июле 2019 года спас девушку, которую посреди улицы пытались похитить неизвестные, затащив в машину. Кононенко оперативно вызвал полицию.