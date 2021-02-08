Власти ХМАО не стали снимать все ограничения с ресторанов

Окончательное решение так и не принято, а глава Роспотребнадзора ХМАО заявила, что в обсуждении не участвовала Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Власти ХМАО не договорились о том, чтобы разрешить ресторанам и кафе круглосуточно принимать гостей. По словам исполняющей обязанности директора департамента экономразвития ХМАО Ларисы Шанауриной, чиновники, бизнес и санитарные врачи решили, что заведениям общепита можно работать до часу ночи и лишь с 15 марта. Но глава Роспотребнадзора ХМАО заявила, что с ней это решение не согласовали.

«Сейчас действуют ограничения с 23 часов. Предпринимателями было предложено немножко снять это напряжение и ограничить с часу ночи до шести утра. Решение, с учетом мнения Роспотребнадзора, считать возможным снять ограничения и [запретить работать лишь] с часу ночи до шести утра», — заявила на заседании регионального оперштаба Шанаурина.

В ответ на доклад чиновника, губернатор ХМАО уточнила, со всеми ли сторонами было согласована эта предложение и учитывалась ли при его разработке позиция бизнесменов. Шанаурина ответила утвердительно, но в разговор включилась глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева. «Мы не согласовывали это решение по общепиту», — заявила она. Шанаурина парировала: «я обсуждала с представителем Роспотребнадзора, но не с Майей Геннадьевной».

Вмешаться в диалог вновь пришлось губернатору Комаровой. Она заявила, что факт обсуждения еще — это не принятое решение и дала два дня на то, чтобы урегулировать возникшие разногласия, предоставив ей на подпись проект протокола с решением.

Ранее URA.RU писало, что власти готовятся снять ограничения на работу кафе и ресторанов. Сейчас им можно работать лишь до 11 вечера.