Власти ХМАО готовятся к отмене важного коронавирусного запрета

Ресторанам ХМАО разрешат круглосуточную работу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО, совместно с Роспотребнадзором ХМАО, готовятся снять ограничения на работу кафе и ресторанов, которым сейчас можно работать лишь до 23:00. Об этом во время заседания регионального оперштаба заявила глава региона Наталья Комарова.

«В связи с поступающими обращениями представителей предпринимательского сообщества, председателя совета союза торгово-промышленной палаты региона, поручаю рабочей группе регионального оперштаба по развитию экономики в период распространения новой коронавирусной инфекции, внести в региональный оперативный штаб предложения о возможности снятия ограничительных мер при оказании услуг общественного питания», — сказала губернатор Югры.

Как объяснили в Роспотребнадзоре ХМАО журналисту URA.RU, речь идет именно о снятии ограничений на время работы. Сейчас кафе и ресторанам (за исключением тех, что расположены на автозаправках и железнодорожных вокзалах) можно обслуживать посетителей лишь до 23:00, в остальное же время разрешена только доставка готовых блюд. Сразу после введения таких запретов, предприниматели заявляли, что потеряют до 60% выручки. Заместитель главы Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева не стала называть сроки снятия ограничений, заявив, что «это пока только обсуждается».

Ранее URA.RU писало, что послабления могут быть введены после анализа эпидемиологической ситуации в регионе, то есть в случае, если картина распространения коронавируса изменится. Сейчас, судя по статистике, эпидемия коронавируса пошла на спад.