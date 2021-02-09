В Нижнем Тагиле нашли деньги на знаковый мега-проект

На строительство моста через городской пруд Нижнего Тагила потратят 2,7 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нижний Тагил в 2021—2022 году получит 2,7 млрд рублей на строительство моста через городской пруд. Соответствующее постановление регионального кабмина подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Еще 1,7 млрд рублей Нижний Тагил получит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». (БКД) «Это плановые цифры, они предусмотрены, в том числе, утвержденной губернатором программой подготовки к празднованию 300-летия Нижнего Тагила. Мост будет готов в октябре 2022 года», — рассказал URA.RU мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он добавил, что мост — важный инфраструктурный проект, о котором давно мечтали тагильчане. Сооружение свяжет отдаленный районы города коротким транспортным сообщением, позволит уменьшить пробки и снизить загрязнение воздуха.

Что касается проекта БКД, то в его рамках в 2021 году планируется отремонтировать улицы Ильича и Индустриальную, а также несколько десятков объектов поменьше. «Мы уже отыграли конкурсы на благоустройство парков, скверов, дворов, городской набережной — проект „Тагильская лагуна 2“. Как наступит весна и сойдет снег, выйдем на объекты», — уточнил Владислав Пинаев.

Согласно постановлению правительства, 6,7 млрд рублей до 2024 года получит Екатеринбург, который также готовится праздновать 300-летие. Кроме того, в 2023 году областной центр примет Всемирную Универсиаду. Еще почти 600 млн рублей получат Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Полевской, Ирбит, Карпинск, Красноуфимск, Кушва и Талица.