В депкультуры ЯНАО готовят замену чиновникам

Прием документов от кандидатов продлится до 24 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Кадровый резерв сразу на семь должностей среднего и старшего звена формирует департамент культуры ЯНАО. Из документов, опубликованных на официальном сайте окружного правительства, следует, что требуются главные специалисты и начальник одного из отделов.

В списке резерва — начальник отдела организационно-методической работы управления культурной политики и главные специалисты нескольких отделов: организационно-методической работы, прогнозирования и культурного проектирования, отдела правовой работы и делопроизводства. «Окончание приема документов для участия в конкурсе — 24 февраля 2021 года», — говорится в документации.

К претендентам не предъявляют требования к стажу, однако у всех заявившихся должно быть высшее профильное образование. Зарплата начальника отдела в депкульте ЯНАО варьируется от 48 550 до 140 953 рублей, главного специалиста — от 41 770 до 102 988 рублей.

В пресс-службе правительства ЯНАО пояснили, что объявление о конкурсе не означает каких-то серьезных кадровых перестановок. «Процесс формирования кадрового резерва проходит на постоянной основе в течение всего года. Лица, прошедшие в кадровый резерв, приглашаются на замещение должностей по мере возникновения необходимости. Таким образом, у органов власти всегда есть возможность оперативно найти достойного работника с нужной квалификацией на освободившееся место», — прокомментировали ситуацию в правительстве.

Ранее о создании резерва кадров сообщал департамент туризма и молодежной политики. Там также сформировали кадровый резерв специалистов старшего и ведущего звена.