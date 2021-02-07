В ходе конкурса сформирован кадровый резерв старшего и ведущего звена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа готовится к кадровым перестановкам. Как следует из опубликованного на сайте окружного правительства документа, ведомство сформировало кадровый резерв специалистов старшего и ведущего звена.

Процесс формирования кадрового резерва проходит на постоянной основе в течение всего года, прокомментировали URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО. «Лица, прошедшие в кадровый резерв, приглашаются на замещение должностей по мере возникновения необходимости. Таким образом, у органов власти всегда есть возможность оперативно найти достойного работника с нужной квалификацией на освободившееся место», — пояснили там. После завершения конкурса, в резерв включены четыре специалиста, остальным претендентам отказано.

Между тем, по словам источников агентства, знакомых с ситуацией, в департаменте, отвечающем не только за молодежную политику, но и за туризм, намерены ликвидировать пробелы, возникшие по второму профильному направлению. Так, ранее инсайдеры сообщали, что специалисты ведомства при подготовке отчетности посчитали «туристами» всех въехавших в течение года в регион.

При этом официальные лица все конкурсы по формированию кадровых резервов в ямальских структурах называют не более чем формальностью и рядовым событием. Такие конкурсы якобы должны проводиться регулярно, чтобы своевременно находить замену внезапно выбывающим специалистам.