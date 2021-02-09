Создание аналога московского «Активного гражданина» Алексей Орлов включил в свою избирательную программу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команда новоизбранного мэра Екатеринбурга Алексея Орлова переработает приложение «Активный Екатеринбург», бета-версия которого была создана при экс-мэре Александре Высокинском. По словам источника URA.RU, в окружении Орлова намерены сделать полноценный аналог системы «Активный гражданин», которую власти Москвы (в лице мэра Сергея Собянина) используют с 2014 года для онлайн-голосований по вопросам городского развития.

В 2018—2019 годах мэрия Екатеринбурга попыталась сделать нечто подобное: по данным городской Счетной палаты, власти выделили на разработку портала общественных обсуждений и системы «Активный гражданин Екатеринбурга» 1,7 миллиона рублей. Однако они в то время так и не были созданы.

Бета-версия приложения «Активный Екатеринбург» появилась в Google Play в октябре 2020-го, в ноябре власти заплатили еще 1,1 миллиона рублей (компании «Априкод») на доработку онлайн-сервиса к декабрю 2020 года. На момент публикации «Активный Екатеринбург» (который по-прежнему работает в пробном режиме) скачали более 100 раз. Сейчас через него можно лишь подать заявления по нарушениям в работе общественного транспорта, остановок и светофоров. Опросов в приложении пока нет.

«В мэрии недовольны качеством подготовленного приложения и намерены его изменить, сделать по-другому», — поделился на условиях анонимности городской чиновник. Планы по доработке онлайн-сервиса URA.RU подтвердил новый идеолог горадминистрации, вице-мэр по СМИ Сергей Плахотин. «Будем делать приложение по-настоящему открытого для людей города соучастия („город соучастия“ — один из пунктов программы Орлова — прим. ред.)», — сказал Плахотин. О намерении создать полноценный аналог «Активного гражданина» в Екатеринбурге заявил и сам Алексей Орлов, выступая перед депутатами гордумы на заседании 9 февраля.